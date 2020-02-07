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Александр Кобец вернулся в основную команду Черкасских Мавп

Баскетбол
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Защитник не играл с октября 2018-го

Александр Кобец вернулся в основную команду Черкасских Мавп
Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Кобец вернулся в основную команду Черкасских Мавп. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Атакующий защитник может сыграть за свою команду уже сегодня, во время выездного матча жителей города против Киев-Баскет, который проходит в столице в эти минуты.

Последний раз Кобец надевал форму черкасского клуба еще в октябре 2018-го. После этого 24-летний свингмен перебрался в США, где получил предложение от фарм-клуба Вашингтона Капитал Сити Гоу-Гоу, за который провел несколько матчей в Лиге развития НБА.

Восстановившись после травмы, Александр Кобец провел серию тренировок с Черкасские Мавпы.

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В статье: Александр Кобец Черкасские Мавпы
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