Защитник сборной Украины Александр Кобец вернулся в основную команду Черкасских Мавп. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Атакующий защитник может сыграть за свою команду уже сегодня, во время выездного матча жителей города против Киев-Баскет, который проходит в столице в эти минуты.

Последний раз Кобец надевал форму черкасского клуба еще в октябре 2018-го. После этого 24-летний свингмен перебрался в США, где получил предложение от фарм-клуба Вашингтона Капитал Сити Гоу-Гоу, за который провел несколько матчей в Лиге развития НБА.

Восстановившись после травмы, Александр Кобец провел серию тренировок с Черкасские Мавпы.