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НБА. Бостон минимально переигрывает Атланту, Детройт уступает Оклахома-Сити
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Вашингтон" - "Даллас"
119 - 118 (29-33; 33-31; 30-29; 27-25)
"Филадельфия" - "Мемфис"
119 - 107 (26-25; 32-19; 39-22; 22-41)
"Бостон" - "Атланта"
112 - 107 (28-26; 26-29; 33-18; 25-23)
"Индиана" - "Торонто"
106 - 115 (31-36; 32-28; 20-23; 23-28)
"Оклахома-Сити" - "Детройт"
108 - 101 (29-24; 23-23; 26-21; 30-33)
"Финикс" - "Хьюстон"
127 - 91 (46-26; 19-29; 32-18; 30-18)
"Сакраменто" - "Майами"
105 - 97 (30-28; 22-22; 31-26; 22-21)
"Юта" - "Портленд"
117 - 114 (32-38; 26-34; 30-17; 29-25)