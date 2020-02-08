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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Бостон минимально переигрывает Атланту, Детройт уступает Оклахома-Сити

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Бостон минимально переигрывает Атланту, Детройт уступает Оклахома-Сити
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Вашингтон" - "Даллас"

119 - 118 (29-33; 33-31; 30-29; 27-25)

"Филадельфия" - "Мемфис"

119 - 107 (26-25; 32-19; 39-22; 22-41)

"Бостон" - "Атланта"

112 - 107 (28-26; 26-29; 33-18; 25-23)

"Индиана" - "Торонто"

106 - 115 (31-36; 32-28; 20-23; 23-28)

"Оклахома-Сити" - "Детройт"

108 - 101 (29-24; 23-23; 26-21; 30-33)

"Финикс" - "Хьюстон"

127 - 91 (46-26; 19-29; 32-18; 30-18)

"Сакраменто" - "Майами"

105 - 97 (30-28; 22-22; 31-26; 22-21)

"Юта" - "Портленд"

117 - 114 (32-38; 26-34; 30-17; 29-25)

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В статье: НБА
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