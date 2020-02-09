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НБА. Детройт проигрывает Нью-Йорку, Миннесота разгромно побеждает Клипперс
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Орландо" - "Милуоки"
95 - 111 (24-29; 22-33; 25-21; 24-28)
"Детройт" - "Нью-Йорк"
92 - 95 (28-17; 22-31; 17-19; 25-28)
"Шарлотт" - "Даллас"
100 - 116 (10-31; 33-33; 22-30; 35-22)
"Индиана" - "Нью-Орлеан"
117 - 124 (26-31; 29-29; 30-28; 32-36)
"Торонто" - "Бруклин"
119 - 118 (33-36; 33-18; 34-34; 19-30)
"Миннесота" - "Клипперс"
142 - 115 (40-31; 41-28; 31-29; 30-27)
"Голден-Стейт" - "Лейкерс"
120 - 125 (25-33; 34-33; 25-30; 36-29)
"Финикс" - "Денвер"
108 - 117 (37-28; 17-27; 24-28; 30-34)
"Сакраменто" - "Сан-Антонио"
122 - 102 (24-23; 28-26; 37-29; 33-24)