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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Детройт проигрывает Нью-Йорку, Миннесота разгромно побеждает Клипперс

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Детройт проигрывает Нью-Йорку, Миннесота разгромно побеждает Клипперс
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Орландо" - "Милуоки"

95 - 111 (24-29; 22-33; 25-21; 24-28)

"Детройт" - "Нью-Йорк"

92 - 95 (28-17; 22-31; 17-19; 25-28)

"Шарлотт" - "Даллас"

100 - 116 (10-31; 33-33; 22-30; 35-22)

"Индиана" - "Нью-Орлеан"

117 - 124 (26-31; 29-29; 30-28; 32-36)

"Торонто" - "Бруклин"

119 - 118 (33-36; 33-18; 34-34; 19-30)

"Миннесота" - "Клипперс"

142 - 115 (40-31; 41-28; 31-29; 30-27)

"Голден-Стейт" - "Лейкерс"

120 - 125 (25-33; 34-33; 25-30; 36-29)

"Финикс" - "Денвер"

108 - 117 (37-28; 17-27; 24-28; 30-34)

"Сакраменто" - "Сан-Антонио"

122 - 102 (24-23; 28-26; 37-29; 33-24)

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В статье: НБА
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