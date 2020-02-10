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НБА. Юта вырвала победу у Хьюстона, успехи Клипперс и Бостона
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из семи матчей.
Оклахома – Бостон 111:112 (32:28, 29:24, 23:32, 27:28)
Оклахома: Гилджес-Александер (24), Галлинари (24), Пол (22).
Бостон: Уокер (27), Тейтум (26 + 11 подборов), Браун (17).
Вашингтон – Мемфис 99:106 (30:18, 25:29, 30:33, 14:26)
Вашингтон: Бил (26), Вагнер (19 + 9 подборов), Бертанс (15), Хачимура (12 + 11 подборов).
Мемфис: Морант (27 + 10 подборов + 10 передач), Андерсон (16), Джарен Джексон (14 + 11 подборов).
Филадельфия – Чикаго 118:111 (38:25, 22:30, 23:28, 35:28)
Филадельфия: Коркмаз (31), Эмбиид (28 + 12 подборов + 4 блок-шота), Симмонс (19 + 10 подборов + 10 передач).
Чикаго: Лавин (32 + 8 передач), Корнет (25), Фелисио (13 + 7 подборов).
Атланта – Нью-Йорк 140:135 OT (20:31, 41:32, 33:20, 22:33, 24:19)
Атланта: Янг (48 + 13 передач), Коллинз (32 + 16 подборов), Хантер (19 + 9 подборов).
Нью-Йорк: Рэндл (35 + 18 подборов), Буллок (21), Эллингтон (15).
Хьюстон – Юта 113:114 (33:25, 25:29, 25:27, 30:33)
Хьюстон: Уэстбрук (39), Харден (28 + 10 подборов + 10 передач), Ковингтон (14).
Юта: Кларксон (30), Митчелл (24 + 6 передач), Конли (20 + 6 передач).
Кливленд – Клипперс 92:133 (21:36, 29:37, 23:34, 19:26)
Кливленд: Портер (17), Драммонд (19 + 14 подборов), Секстон (13).
Клипперс: Уильямс (25), Джордж (22), Харрелл (19 + 9 подборов).
Портленд – Майами 115:109 (38:36, 25:24, 30:23, 22:26)
Портленд: Лиллард (33 + 8 передач), Трент (22), Ариза (21).
Майами: Драгич (27 + 7 передач), Робинсон (19), Краудер (18 + 11 подборов).