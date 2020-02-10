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НБА. Юта вырвала победу у Хьюстона, успехи Клипперс и Бостона

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из семи матчей.

НБА. Юта вырвала победу у Хьюстона, успехи Клипперс и Бостона
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Оклахома – Бостон 111:112 (32:28, 29:24, 23:32, 27:28)

Оклахома: Гилджес-Александер (24), Галлинари (24), Пол (22).

Бостон: Уокер (27), Тейтум (26 + 11 подборов), Браун (17).

Вашингтон – Мемфис 99:106 (30:18, 25:29, 30:33, 14:26)

Вашингтон: Бил (26), Вагнер (19 + 9 подборов), Бертанс (15), Хачимура (12 + 11 подборов).

Мемфис: Морант (27 + 10 подборов + 10 передач), Андерсон (16), Джарен Джексон (14 + 11 подборов).

Филадельфия – Чикаго 118:111 (38:25, 22:30, 23:28, 35:28)

Филадельфия: Коркмаз (31), Эмбиид (28 + 12 подборов + 4 блок-шота), Симмонс (19 + 10 подборов + 10 передач).

Чикаго: Лавин (32 + 8 передач), Корнет (25), Фелисио (13 + 7 подборов).

Атланта – Нью-Йорк 140:135 OT (20:31, 41:32, 33:20, 22:33, 24:19)

Атланта: Янг (48 + 13 передач), Коллинз (32 + 16 подборов), Хантер (19 + 9 подборов).

Нью-Йорк: Рэндл (35 + 18 подборов), Буллок (21), Эллингтон (15).

Хьюстон – Юта 113:114 (33:25, 25:29, 25:27, 30:33)

Хьюстон: Уэстбрук (39), Харден (28 + 10 подборов + 10 передач), Ковингтон (14).

Юта: Кларксон (30), Митчелл (24 + 6 передач), Конли (20 + 6 передач).

Кливленд – Клипперс 92:133 (21:36, 29:37, 23:34, 19:26)

Кливленд: Портер (17), Драммонд (19 + 14 подборов), Секстон (13).

Клипперс: Уильямс (25), Джордж (22), Харрелл (19 + 9 подборов).

Портленд – Майами 115:109 (38:36, 25:24, 30:23, 22:26)

Портленд: Лиллард (33 + 8 передач), Трент (22), Ариза (21).

Майами: Драгич (27 + 7 передач), Робинсон (19), Краудер (18 + 11 подборов).

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз
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