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Память Брайанта почтили на церемонии вручения "Оскара"
Легендарный баскетболист имел непосредственное отношение к кинематографу.
Коби Брайант умер 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.
Он был не только звездой НБА. Коби Брайант – обладатель Оскара. ВИДЕО
На церемонии вручения «Оскара» в Лос-Анджелесе известная певица Билли Айлиш в честь Брайанта и других знаменитых личностей, покинувших мир за последний год, исполнила хит группы "The Beatles" "Yesterday".
В это время на большом экране появилось изображение Брайанта с его цитатой: "Жизнь слишком коротка, чтобы застрять на месте и лишиться мотивации. Ты должен идти вперед".
In memoriam. ????@billieeilish rend hommage à ceux qui nous ont quittés.#Oscars, seulement sur CANAL+https://t.co/4TCrwWRkbx pic.twitter.com/44j6liNLNY— CANAL+ (@canalplus) February 10, 2020
Ранее UA-Футбол сообщал, что НБА в честь Брайанта изменила формат Матча всех звезд.