Память Брайанта почтили на церемонии вручения "Оскара"

Коби Брайант умер 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Он был не только звездой НБА. Коби Брайант – обладатель Оскара. ВИДЕО

На церемонии вручения «Оскара» в Лос-Анджелесе известная певица Билли Айлиш в честь Брайанта и других знаменитых личностей, покинувших мир за последний год, исполнила хит группы "The Beatles" "Yesterday".

В это время на большом экране появилось изображение Брайанта с его цитатой: "Жизнь слишком коротка, чтобы застрять на месте и лишиться мотивации. Ты должен идти вперед".

Ранее UA-Футбол сообщал, что НБА в честь Брайанта изменила формат Матча всех звезд.