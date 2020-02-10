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ЛеБрон спустя 19 лет повторил шикарный данк Брайанта. ВИДЕО
Невероятное совпадение.
ЛеБрон Джеймс в недавнем матче против Хьюстона отметился потрясающим данком. Поразительно, но 19 лет назад идентичный бросок сверху совершил легендарный Коби Брайант, который в конце января трагически погиб в авиакатастрофе.
Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. ???????? pic.twitter.com/fj7HRmqv3c— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2020
"Коби спустился, вселился в мое тело и исполнил этот данк в быстром отрыве. На самом деле я не знал заранее, что буду делать, пока не выпрыгнул. Удивительно, что получился точно такой же данк и на то же кольцо, что и у Коби", - сказал ЛеБрон в интервью ESPN.
Ранее ЛеБрон Джеймс трогательными словами отреагировал на смерть Брайанта.