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ЛеБрон спустя 19 лет повторил шикарный данк Брайанта. ВИДЕО

Баскетбол
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Невероятное совпадение.

ЛеБрон спустя 19 лет повторил шикарный данк Брайанта. ВИДЕО
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ЛеБрон Джеймс в недавнем матче против Хьюстона отметился потрясающим данком. Поразительно, но 19 лет назад идентичный бросок сверху совершил легендарный Коби Брайант, который в конце января трагически погиб в авиакатастрофе.

"Коби спустился, вселился в мое тело и исполнил этот данк в быстром отрыве. На самом деле я не знал заранее, что буду делать, пока не выпрыгнул. Удивительно, что получился точно такой же данк и на то же кольцо, что и у Коби", - сказал ЛеБрон в интервью ESPN.

Ранее ЛеБрон Джеймс трогательными словами отреагировал на смерть Брайанта.

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В статье: Коби Брайант ЛеБрон Джеймс НБА
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