ЛеБрон спустя 19 лет повторил шикарный данк Брайанта. ВИДЕО

ЛеБрон Джеймс в недавнем матче против Хьюстона отметился потрясающим данком. Поразительно, но 19 лет назад идентичный бросок сверху совершил легендарный Коби Брайант, который в конце января трагически погиб в авиакатастрофе.

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. ???????? pic.twitter.com/fj7HRmqv3c — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2020

"Коби спустился, вселился в мое тело и исполнил этот данк в быстром отрыве. На самом деле я не знал заранее, что буду делать, пока не выпрыгнул. Удивительно, что получился точно такой же данк и на то же кольцо, что и у Коби", - сказал ЛеБрон в интервью ESPN.

Ранее ЛеБрон Джеймс трогательными словами отреагировал на смерть Брайанта.