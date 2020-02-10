Воссоздан последний полет вертолета Брайанта. ВИДЕО

26 января в городе Калабасас (Калифорния) из-за плохой видимости разбился вертолет, на борту которого находился 5-кратный чемпион НБА с Лейкерс Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек. Все погибли.

Ранее UA-Футбол сообщал, что церемония прощания с Коби Брайантом состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе. Эта дата связана игровыми номерами баскетболиста и его дочери.