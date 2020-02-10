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Воссоздан последний полет вертолета Брайанта. ВИДЕО
The Flight Channel показал, что на самом деле привело к жуткой авиакатастрофе.
26 января в городе Калабасас (Калифорния) из-за плохой видимости разбился вертолет, на борту которого находился 5-кратный чемпион НБА с Лейкерс Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек. Все погибли.
Ранее UA-Футбол сообщал, что церемония прощания с Коби Брайантом состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе. Эта дата связана игровыми номерами баскетболиста и его дочери.
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