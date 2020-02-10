  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Воссоздан последний полет вертолета Брайанта. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воссоздан последний полет вертолета Брайанта. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

The Flight Channel показал, что на самом деле привело к жуткой авиакатастрофе.

Воссоздан последний полет вертолета Брайанта. ВИДЕО
Новина українською

26 января в городе Калабасас (Калифорния) из-за плохой видимости разбился вертолет, на борту которого находился 5-кратный чемпион НБА с Лейкерс Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек. Все погибли.

Ранее UA-Футбол сообщал, что церемония прощания с Коби Брайантом состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе. Эта дата связана игровыми номерами баскетболиста и его дочери.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...