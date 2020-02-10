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Сборная США по баскетболу огласила состав на Олимпийские игры-2020 в Токио
В нее вошел Уэстбрук, Леброн Джеймс и ещё 42 игрока
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вошел в состав сборной США на Олимпийские игры-2020 в Токио.
Федерация баскетбола США опубликовала список из 44 игроков.
Помимо Джеймса, в него попали Бэм Адебайо, Ламаркус Олдридж, Харрисон Барнс, Брэдли Бил, Девин Букер, Малкольм Брогдон, Джейлен Браун, Джимми Батлер, Майк Конли, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Демар Дерозан, Андре Драммонд, Кевин Дюрант, Пол Джордж, Дрэймонд Грин, Джеймс Харден, Монтрезл Харрелл, Джо Харрис, Тобайас Харрис, Гордон Хэйворд, Дуайт Ховард, Брэндон Ингрэм, Кайри Ирвинг, Кайл Кузма, Кавай Леонард, Дэмиан Лиллард, Брук Лопез, Кевин Лав, Кайл Лаури, Джавейл Макги, Крис Миддлтон, Донован Митчелл, Виктор Оладипо, Крис Пол, Мейсон Пламли, Маркус Смарт, Джейсон Тэйтут, Клэй Томпсон, Майлз Тернер, Кемба Уокер, Расселл Уэстбрук и Деррик Уайт.
Главным тренером сборной США на Олимпиаде будет Грегг Попович.
Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа в Токио.