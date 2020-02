Лень перешел в Сакраменто, Хьюстон затеял революцию и другие события недели в НБА

Событие недели

Дедлайн на обмены подарил несколько громких сделок, но нас в первую очередь интересует судьба Алексея Леня – после прихода Клинта Капелы Атланта отправила украинца в Сакраменто, где он проведет последние месяцы по двухлетнему контракту на 8,5 миллиона долларов. Именно от этих месяцев зависит, увидим ли мы в будущем Леня в составе одного из 30 клубов НБА.

Леня обменяли в Сакраменто. Что это значит?

Что еще произошло перед дедлайном на обмены?

- Хьюстон отправил в Атланту Клинта Капелу и заполучил идеального для механизма Майка Д’Энтони Роберта Ковингтона. Теперь центрового у Рокетс играет 195-сантиметровый Пи Джей Такер, а в трех последних матчах Джеймс Харден и компания выбросили каких-то 132 трехочковых.

- Миннесота уговорила Голден Стэйт на обмен Д’Анджелло Расселла, отправив в Сан-Франциско некогда наследника ЛеБрона Джеймса Эндрю Уиггинса. Карл-Энтони Таунс настолько был рад обмену, что приехал в аэропорт лично встретить Расселла.

D'Angelo Russell touches down in Minnesota & Karl-Anthony Towns is right there to welcome him with a gift (via @Timberwolves) pic.twitter.com/9ivDGAre39 — Lee Harvey (@MusikFan4Life) February 7, 2020

С Расселлом все понятно, но неужели Уиггинс с его звездными замашками согласится стать для Карри, Томпсона и Грина вторым Харрисоном Барнсом?

- Андре Драммонд, который считает себя лучшим подбирающим в истории НБА, перед дедлайном узнал свою реальную стоимость. Джон Хенсон, Брэндон Найт и пик второго раунда – и проблемный центровой переезжает из Детройта в Кливленд.

- Клипперс выиграли у Лейкерс борьбу за Маркуса Морриса, отдав Нью-Йорку всего лишь Мо Харклесса и пик первого раунда 2020 года. Теперь в плей-офф Моррис будет защищаться против ЛеБрона Джеймса, а не создавать проблемы Каваю Леонарду.

- Майами перед дедлайном забрал из Мемфиса Андре Игудалу и прихватил в придачу истекающие контракты Джея Краудера и Соломона Хилла. Правда, пришлось отдать Джастиса Уинслоу, но его история травм вряд ли заставит Пэта Райли сожалеть о своем решении.

Гонка за плей-офф: Денвер догнал Клипперс, Филадельфия обошла Индиану

Команда недели

Торонто не проигрывает уже 14 матчей подряд, но и у Бостона все хорошо. На прошлой неделе Селтикс дважды обыграли Атланту и по разу огорчили Оклахому и Орландо. Команда Брэда Стивенса выиграла 10 из последних 11 матчей и остается лишь одной из четырех команд лиги с как минимум 70-ю процентами побед в регулярном чемпионате.

Безусловным лидером Селтикс сейчас является Джейсон Тэйтум – форвард в последних играх набирает по 29,8 очка за игру и забивает свыше 5 трехочковых. А Гордон Хэйворд и Джайлен Браун надежно прикрывают спину Кембе Уокеру, который из-за проблем с левым коленом в феврале сыграл только две игры.

Бостон входит в топ-5 лиги и по защитному, и по атакующему рейтингу, а по показателю +/- уступает только Милуоки. Эта команда обязательно пошумит в плей-офф.

Игроки недели

На Западе на прошлой неделе вне конкуренции был Никола Йокич. Денвер последовательно обыграл Портленд (127:99), Юту (98:95) и Финикс (117:108), а серб в среднем за игру набирал по 27,3 очка, 14,3 подбора и 8,3 передачи с 56-процентной точностью с игры.

В матче с Ютой Йокич не заметил грозного Руди Гобера и стал лишь вторым игроком в истории НБА после легендарного Карима Абдул-Джаббара, которому до наступления 25-летия удалось собрать трипл-дабл с как минимум 30 очками и 20 подборами.

Nikola Jokic and Kareem Abdul-Jabbar are the only players in NBA history (including playoffs) with 30 Pts, 20 Reb, & 10 Ast on the road before turning 25 years old.



Kareem's came in the 1970 playoffs as a rookie (April 13, 1970).



Jokic turns 25 two weeks from today. pic.twitter.com/oY8LAhnTXF — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 6, 2020

Восточной конференцией продолжает заправлять действующий MVP Яннис Адетокумбо, но на прошлой неделе переплюнуть грека смог Трэй Янг, вдохновенная игра которого помогла Атланте дать бой Бостону (107:112) и обыграть Миннесоту (127:120) и Нью-Йорк (140:135). Янг оформил два дабл-дабла и в среднем за игру набирал по 40,0 очка и 10,3 передачи.

Янг после шикарного перформанса в матче с Никс (48+13 передач) превзошел самого Майкла Джордана по количеству матчей до 22-летия с как минимум 45 очками и 10 ассистами.

Матч недели

На домашней арене Торонто регулярно происходят чудеса. В конце декабря Рэпторс в матче с Далласом отыграли 30-очковое отставание и оформили крупнейший в НБА камбэк за последние 10 лет, а в поединке с Индианой подопечные Ника Нерса за финальные 160 секунд игры ликвидировали отставание в 11 баллов и вырвали победу после трехочкового Сержа Ибаки.

Главной наградой за проявленный характер для Торонто стало продление победной серии до 12 матчей. К слову, эта серия Рэпторс все еще продолжается.

Бросок недели

Форвард Юты Богдан Богданович в выездном матче против Хьюстона одновременно с сиреной реализовал тяжелейший трехочковый сквозь руки Джеймса Хардена и Пи Джей Такера. Игроков Рокетс тут действительно упрекнуть не в чем – они сделали все, чтобы затруднить бросок Богдановича.

Особенно обидно в этой ситуации за Такера, ведь именно его трехочковый за 1,6 секунды до конца игры мог принести Хьюстону победу в этом плотном матче.

Момент недели

ЛеБрон Джеймс в матче с Хьюстоном в быстром отрыве выполнил шикарную мельницу с разворота. Вскоре выяснилось, что абсолютно идентичный данк 19 лет назад совершил Коби Брайант.

ЛеБрон скромно заявил о совпадении, но мы-то все понимаем. Коби, помним.

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. ???????? pic.twitter.com/fj7HRmqv3c — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2020

Рекорд недели

Яннис Адетокумбо в пяти матчах подряд собирал как минимум по 30 очков, 15 подборов и 5 результативных передач. В истории НБА подобное в декабре 1965 года удавалось только Уилту Чемберлену.

With 36 PTS, 20 REB and 6 AST tonight, Giannis has notched 30+ PTS, 15+ REB and 5+ AST in five straight games. The only other player in @NBAHistory to have a 5 game streak of this kind⁩ was Wilt Chamberlain from Dec. 10-17 in 1965. ⁦@EliasSports⁩ pic.twitter.com/27NyULcTw4 — NBA.com/Stats (@nbastats) February 7, 2020

Свою серию грек прервал в матче с Орландо – 18 очков, 18 подборов и 9 ассистов.

Как дела у украинцев?

Святослав Михайлюк с травмой бедра на прошлой неделе на площадку не выходил. На данный момент все еще неизвестно, сможет ли украинский легионер Детройта приехать в Чикаго на Матч восходящих звезд НБА.

Алексей Лень после обмена в Сакраменто дебютировать за Кингз еще не успел. Причина все та же – травма бедра. Лень не выходил на площадку с 25 января, а его возвращение ожидается сегодня ночью в матче с Милуоки.