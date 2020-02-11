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НБА. Торонто выиграл 15-й матч подряд, успехи Милуоки и Лейкерс
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из девяти матчей.
Индиана – Бруклин 105:106 (28:30, 20:21, 32:26, 25:29)
Индиана: Сабонис (23 + 10 подборов + 11 передач), Уоррен (19), Тернер (15).
Бруклин: Динвидди (21 + 11 передач), Харрис (15 + 8 подборов), Принс (14).
Детройт – Шарлотт 76:87 (11:21, 26:26, 22:19, 17:21)
Детройт: Макер (12 + 11 подборов), Браун (10 + 12 подборов), Вуд (10 + 8 подборов).
Шарлотт: Бриджес (18 + 7 подборов), Монк (17), Грэм (14 + 7 подборов + 11 передач).
Орландо – Атланта 135:126 (22:28, 34:33, 37:35, 42:30)
Орландо: Гордон (26 + 9 подборов), Вучевич (24 + 9 подборов + 9 передач), Фурнье (22).
Атланта: Янг (29 + 9 передач), Коллинз (22 + 8 подборов), Дедмон (14 + 9 подборов).
Торонто – Миннесота 137:126 (40:36, 34:39, 32:19, 31:32)
Торонто: Сиакам (34), Лаури (27 + 7 подборов + 11 передач), Ануноби (25 + 12 подборов).
Миннесота: Таунс (23 + 10 подборов + 7 передач), Расселл (22), Бизли (15).
Милуоки – Сакраменто 123:111 (38:24, 19:34, 31:32, 35:21)
Милуоки: Бледсоу (28 + 8 подборов + 8 передач), Миддлтон (28 + 11 подборов + 8 передач), Б. Лопес (20).
Сакраменто: Барнс (23), Фокс (17 + 8 подборов + 11 передач), Богданович (16).
Даллас – Юта 119:123 (24:32, 26:39, 34:29, 35:23)
Даллас: Хардавай (33), Порзингис (28), Сет Карри (15).
Юта: Кларксон (25 + 8 передач), Митчелл (23), Богданович (23).
Денвер – Сан-Антонио 127:120 (30:40, 23:27, 36:26, 38:27)
Денвер: Мюррэй (26 + 6 передач), Миллсэп (22 + 7 подборов), Йокич (19 + 8 подборов + 13 передач).
Сан-Антонио: Олдридж (33), Уайт (15), Мюррей (14 + 9 передач).
Лейкерс – Финикс 125:100 (31:30, 30:22, 29:23, 35:25)
Лейкерс: Дэвис (25 + 10 подборов), Рондо (23 + 6 передач), Джеймс (17 + 8 подборов + 9 передач).
Финикс: Бриджес (18), Диалло (15), Рубио (13).
Голден Стэйт – Майами 101:113 (20:24, 23:38, 32:21, 26:30)
Голден Стэйт: Ли (26), Уиггинс (18), Крисс (17 + 9 подборов).
Майами: Краудер (21 + 8 подборов), Батлер (21 + 10 подборов), Робинсон (17).