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НБА. Торонто выиграл 15-й матч подряд, успехи Милуоки и Лейкерс

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из девяти матчей.

НБА. Торонто выиграл 15-й матч подряд, успехи Милуоки и Лейкерс
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Индиана – Бруклин 105:106 (28:30, 20:21, 32:26, 25:29)

Индиана: Сабонис (23 + 10 подборов + 11 передач), Уоррен (19), Тернер (15).

Бруклин: Динвидди (21 + 11 передач), Харрис (15 + 8 подборов), Принс (14).

Детройт – Шарлотт 76:87 (11:21, 26:26, 22:19, 17:21)

Детройт: Макер (12 + 11 подборов), Браун (10 + 12 подборов), Вуд (10 + 8 подборов).

Шарлотт: Бриджес (18 + 7 подборов), Монк (17), Грэм (14 + 7 подборов + 11 передач).

Орландо – Атланта 135:126 (22:28, 34:33, 37:35, 42:30)

Орландо: Гордон (26 + 9 подборов), Вучевич (24 + 9 подборов + 9 передач), Фурнье (22).

Атланта: Янг (29 + 9 передач), Коллинз (22 + 8 подборов), Дедмон (14 + 9 подборов).

Торонто – Миннесота 137:126 (40:36, 34:39, 32:19, 31:32)

Торонто: Сиакам (34), Лаури (27 + 7 подборов + 11 передач), Ануноби (25 + 12 подборов).

Миннесота: Таунс (23 + 10 подборов + 7 передач), Расселл (22), Бизли (15).

Милуоки – Сакраменто 123:111 (38:24, 19:34, 31:32, 35:21)

Милуоки: Бледсоу (28 + 8 подборов + 8 передач), Миддлтон (28 + 11 подборов + 8 передач), Б. Лопес (20).

Сакраменто: Барнс (23), Фокс (17 + 8 подборов + 11 передач), Богданович (16).

Даллас – Юта 119:123 (24:32, 26:39, 34:29, 35:23)

Даллас: Хардавай (33), Порзингис (28), Сет Карри (15).

Юта: Кларксон (25 + 8 передач), Митчелл (23), Богданович (23).

Денвер – Сан-Антонио 127:120 (30:40, 23:27, 36:26, 38:27)

Денвер: Мюррэй (26 + 6 передач), Миллсэп (22 + 7 подборов), Йокич (19 + 8 подборов + 13 передач).

Сан-Антонио: Олдридж (33), Уайт (15), Мюррей (14 + 9 передач).

Лейкерс – Финикс 125:100 (31:30, 30:22, 29:23, 35:25)

Лейкерс: Дэвис (25 + 10 подборов), Рондо (23 + 6 передач), Джеймс (17 + 8 подборов + 9 передач).

Финикс: Бриджес (18), Диалло (15), Рубио (13).

Голден Стэйт – Майами 101:113 (20:24, 23:38, 32:21, 26:30)

Голден Стэйт: Ли (26), Уиггинс (18), Крисс (17 + 9 подборов).

Майами: Краудер (21 + 8 подборов), Батлер (21 + 10 подборов), Робинсон (17).

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В статье: НБА Торонто Рэпторс Милуоки Бакс
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