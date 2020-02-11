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Украина опустилась на 29-е место в рейтинге Кубка Федерации
Неожиданное падение украинок в рейтинге.
На прошлой неделе команда Михаила Филимы с Элиной Свитолиной и Даяной Ястремской в Таллинне выиграла зональные соревнования Кубка Федерации и добыла путевку в плей-офф за право сыграть в квалификации элитной группы. В трех поединках против Хорватии, Болгарии и Эстонии украинки выиграли 5 из 6 одиночных матчей и 3 из 3 парных.
Несмотря на последние успехи команды, в обновленном рейтинге Кубка Федерации Украина с 23-го опустилась на 29-е место.
1 (1). Франция – 1038,17
2 (4). Австралия – 965,5
3 (3). США – 908,84
4 (2). Чехия – 873,05
5 (5). Беларусь – 872,08
6 (7). Германия – 825,04
7 (16). Россия – 775,74
8 (6). Румыния – 747,77
9 (8). Испания – 741,43
10 (15). Словакия – 676,46
…
29 (23). Украина – 438,81
Следующий матч в Кубке Федерации сборная Украины проведет в апреле против одного из неудачников квалификации Fed Cup Finals-2020.