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Украина опустилась на 29-е место в рейтинге Кубка Федерации

Баскетбол
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Неожиданное падение украинок в рейтинге.

Украина опустилась на 29-е место в рейтинге Кубка Федерации
Новина українською

На прошлой неделе команда Михаила Филимы с Элиной Свитолиной и Даяной Ястремской в Таллинне выиграла зональные соревнования Кубка Федерации и добыла путевку в плей-офф за право сыграть в квалификации элитной группы. В трех поединках против Хорватии, Болгарии и Эстонии украинки выиграли 5 из 6 одиночных матчей и 3 из 3 парных.

Несмотря на последние успехи команды, в обновленном рейтинге Кубка Федерации Украина с 23-го опустилась на 29-е место.

Топ-10 рейтинга Кубка Федерации:

1 (1). Франция – 1038,17

2 (4). Австралия – 965,5

3 (3). США – 908,84

4 (2). Чехия – 873,05

5 (5). Беларусь – 872,08

6 (7). Германия – 825,04

7 (16). Россия – 775,74

8 (6). Румыния – 747,77

9 (8). Испания – 741,43

10 (15). Словакия – 676,46

29 (23). Украина – 438,81

Следующий матч в Кубке Федерации сборная Украины проведет в апреле против одного из неудачников квалификации Fed Cup Finals-2020.

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В статье: Элина Свитолина Даяна Ястремская Кубок Федерации
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