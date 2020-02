Джеймс в матче с Финиксом превзошел Джордана

Лейкерс в сегодняшнем матче легко обыграли Финикс (125:100), а ЛеБрон Джеймс за 30 минут набрал 17 очков, собрал 8 подборов и отдал 9 результативны передач.

Также лидер Озерных реализовал 2 из 4 штрафных, что позволило ему подняться на пятое место в истории НБА по количеству точных бросков с линии штрафных.

Джеймс обошел самого Майкла Джордана, а впереди ЛеБрона остались только Карл Мэлоун (9787), Мозес Мэлоун (8531), Коби Брайант (8378) и Оскар Робертсон (7694).

Congrats to @KingJames on passing MJ on the all-time FT Made list! ???? pic.twitter.com/iU7QSIBTpZ