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Джеймс в матче с Финиксом превзошел Джордана

Баскетбол
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ЛеБрон побил статистический показатель легенды Чикаго.

Джеймс в матче с Финиксом превзошел Джордана
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Лейкерс в сегодняшнем матче легко обыграли Финикс (125:100), а ЛеБрон Джеймс за 30 минут набрал 17 очков, собрал 8 подборов и отдал 9 результативны передач.

Также лидер Озерных реализовал 2 из 4 штрафных, что позволило ему подняться на пятое место в истории НБА по количеству точных бросков с линии штрафных.

Джеймс обошел самого Майкла Джордана, а впереди ЛеБрона остались только Карл Мэлоун (9787), Мозес Мэлоун (8531), Коби Брайант (8378) и Оскар Робертсон (7694).

ЛеБрон Джеймс в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 24,8 очка, 7,7 подбора и 10,7 передачи.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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