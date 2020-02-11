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Леброн Джеймс прокомментировал попадание в предварительный состав сборной США на ОИ

Баскетбол
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Леброн Джеймс прокомментировал попадание в предварительный состав сборной США на ОИ
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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мыслями о возможном участии в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Ранее тренерский штаб огласил предварительную заявку команды на турнир, в неё вошли 44 человека.

"Моё имя в списке. Но важно, как себя будет чувствовать моё тело в конце сезона. Я надеюсь, что меня ждёт долгое участие в плей-офф. Важно понять мысли моей семьи, так что здесь сочетается много факторов, но, как бы то ни было, моё имя уже в списке", — приводит слова Леброна Джеймса Clutch Points.

Леброн Джеймс трижды принимал участие в Олимпийских играх. В 2004 году он завоевал бронзовые награды турнира. А на играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012) Джеймс стал олимпийским чемпионом.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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