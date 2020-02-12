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НБА. Филадельфия обыграла Клипперс, Хьюстон остановил Бостон
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из пяти матчей.
Вашингтон – Чикаго 126:114 (36:26, 33:36, 31:20, 26:32)
Вашингтон: Бил (30 + 7 передач), Хачимура (20), Маинми (15).
Чикаго: Лавин (41 + 9 подборов), Саторански (19 + 8 передач), Уайт (14 + 7 передач).
Филадельфия – Клипперс 110:103 (30:22, 24:32, 27:23, 29:26)
Филадельфия: Симмонс (26 + 12 подборов + 10 передач), Эмбиид (26 + 9 подборов), Ричардсон (21).
Клипперс: Леонард (30 + 9 передач), Шэмет (19), Уильямс (13 + 6 передач), Моррис (13).
Оклахома – Сан-Антонио 106:114 (14:25, 27:24, 36:30, 29:35)
Оклахома: Пол (31 + 7 передач), Гилджес-Александер (17), Галлинари (15 + 8 подборов).
Сан-Антонио: Мюррей (25 + 9 подборов), Олдридж (25 + 14 подборов), Миллс (20).
Нью-Орлеан – Портленд 138:117 (27:36, 36:29, 41:21, 34:31)
Нью-Орлеан: Уильямсон (31 + 9 подборов), Редик (20), Харт (17).
Портленд: Лиллард (20 + 6 передач), Макколлум (20), Энтони (18).
Хьюстон – Бостон 116:105 (23:19, 24:30, 31:22, 38:34)
Хьюстон: Харден (42 + 8 подборов + 7 передач), Уэстбрук (36 + 10 подборов), Хауз (17 + 9 подборов).
Бостон: Хэйворд (20 + 8 подборов + 6 передач), Браун (19), Тейтум (15 + 9 подборов).