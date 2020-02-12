Брайанта и его дочь похоронили 7 февраля

Пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант умер 26 января после падения вертолета в Калабасасе (штат Калифорния). На борту воздушного судна также находились его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек.

По информации The Los Angeles Times, Брайанта и его дочь в приватной обстановке похоронили в минувшую пятницу в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар (Калифорния).

Мир баскетбола простится с Брайантом 24 февраля на домашней арене Лейкерс Staples Center. Дата соответствует игровым номерам Коби и его дочери.

Ранее UA-Футбол сообщал, что память Коби Брайанта почтили на церемонии вручения "Оскара".