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Брайанта и его дочь похоронили 7 февраля

Баскетбол
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У легенды баскетбола осталась жена и трое дочерей.

Брайанта и его дочь похоронили 7 февраля
Новина українською

Пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант умер 26 января после падения вертолета в Калабасасе (штат Калифорния). На борту воздушного судна также находились его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек.

По информации The Los Angeles Times, Брайанта и его дочь в приватной обстановке похоронили в минувшую пятницу в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар (Калифорния).

Мир баскетбола простится с Брайантом 24 февраля на домашней арене Лейкерс Staples Center. Дата соответствует игровым номерам Коби и его дочери.

Ранее UA-Футбол сообщал, что память Коби Брайанта почтили на церемонии вручения "Оскара".

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В статье: Коби Брайант НБА
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