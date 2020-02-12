19-летний форвард Нью-Орлеан Пеликанс повторил достижение Джордана

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон набрал 31 очко, собрал 9 подборов и отдал 5 результативных передач в матче регулярного чемпионата с "Портленд Трэйл Блэйзерс". "Нью-Орлеан" на своей площадке победил "Портленд" со счётом 138:117.

19-летний Уильямсон, первый номер драфта НБА 2019 года, стал первым с сезона-1991/1992 новичком, который в первых девяти играх набирал как минимум 14 очков. В тот сезон этого удалось добиться Дикембе Мутомбо, а последними тремя новичками, отметившимися подобным достижением, помимо Мутомбо были Патрик Юинг и Майкл Джордан, сообщает журналист Эндрю Лопес в своём "твиттере".

В сезоне-2019/2020 "Нью-Орлеан" с соотношением побед и поражений 23-31 занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.