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Соколы в напряженном матче уступают Днепру

Баскетбол
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Хозяевам не хватило три очка

Соколы в напряженном матче уступают Днепру
Новина українською

Аутсайдер Суперлиги Пари-Матч Харьковские Соколы принимали Днепр.

Команды провели равный отрезок на старте игры, а уже во второй половине первой четверти Харьковские Соколы позволили Днепру сделать мощный рывок, за счет которого команда Журавлева получила двусмысленное преимущество.

Днепр лучше атаковал, имел лучший процент реализуемых бросков из-за дуги, имел преимущество на щитах и ​​лучше двигал мяч.

Начиная с третьей четверти благодаря американцам хозяевам удалось выровнять матч, но им не хватило всего три очка, чтобы сравнять счет.

Суперлиги Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Харьков, ФСК Ломокотив

Харьковские Соколы - Днепр 90:93 (17:27, 16:22, 27:21, 30:23)

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В статье: БК Днепр БК Харьковские Соколы
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