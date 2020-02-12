Соколы в напряженном матче уступают Днепру

Аутсайдер Суперлиги Пари-Матч Харьковские Соколы принимали Днепр.

Команды провели равный отрезок на старте игры, а уже во второй половине первой четверти Харьковские Соколы позволили Днепру сделать мощный рывок, за счет которого команда Журавлева получила двусмысленное преимущество.

Днепр лучше атаковал, имел лучший процент реализуемых бросков из-за дуги, имел преимущество на щитах и ​​лучше двигал мяч.

Начиная с третьей четверти благодаря американцам хозяевам удалось выровнять матч, но им не хватило всего три очка, чтобы сравнять счет.

Суперлиги Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Харьков, ФСК Ломокотив

Харьковские Соколы - Днепр 90:93 (17:27, 16:22, 27:21, 30:23)