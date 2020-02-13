Михайлюк вернулся в строй после пяти пропущенных матчей

Святослав Михайлюк из-за травмы бедра не выходил на площадку со 2 февраля. Возвращение украинца состоялось в выездном матче против Орландо.

За 18 минут Михайлюк набрал 8 очков (2 из 6 с игры, 1 из 4 трехочковых, 3 из 3 с линии штрафных), собрал 3 подбора и сделал 1 перехват. Показатель полезности украинца составил «+3».

В сезоне 2019-2020 Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 8,9 очка, 1,7 подбора и 1,6 передачи.

Орландо – Детройт 116:112 OT (32:20, 27:35, 28:26, 21:27, 8:4)

Орландо: Гордон (25 + 9 подборов + 9 передач), Фульц (22 + 10 передач), Фурнье (19).

Детройт: Вуд (26 + 12 подборов), Макер (18), Снелл (16).