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НБА. Лейкерс в овертайме обыграли Денвер, поражения Милуоки и Торонто

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из 11 матчей.

НБА. Лейкерс в овертайме обыграли Денвер, поражения Милуоки и Торонто
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Кливленд – Атланта 127:105 (33:19, 32:29, 33:32, 29:25)

Кливленд: Томпсон (27 + 11 подборов), Секстон (23 + 6 передач), Нэнс (23 + 12 подборов).

Атланта: Янг (27 + 12 передач), Коллинз (23), Реддиш (16).

Индиана – Милуоки 118:111 (34:20, 34:25, 14:26, 36:40)

Индиана: Уоррен (35 + 7 подборов), Брогдон (17 + 13 передач), Сабонис (15 + 8 подборов).

Милуоки: Дивинченцо (19 + 8 подборов), Миддлтон (17), Бледсоу (15).

Бруклин – Торонто 101:91 (23:19, 29:21, 23:25, 26:26)

Бруклин: Леверт (20 + 7 подборов), Харрис (19), Динвидди (17 + 9 передач).

Торонто: Ибака (28 + 9 подборов), Ванвлит (22), Сиакам (16 + 8 подборов).

Нью-Йорк – Вашингтон 96:114 (24:25, 26:21, 23:31, 23:37)

Нью-Йорк: Рэндл (21 + 13 подборов), Пэйтон (19 + 8 передач), Барретт (16).

Вашингтон: Бил (30), Бертанс (16), Бонга (13).

Миннесота – Шарлотт 108:115 (36:28, 30:22, 21:31, 21:34)

Миннесота: Бизли (28), Расселл (26 + 11 передач), Эрнангомес (16 + 12 подборов).

Шарлотт: Грэм (28 + 8 передач), Монк (25), Бриджес (20).

Мемфис – Портленд 111:104 (31:27, 36:36, 25:19, 19:22)

Мемфис: Кларк (27), Морант (20 + 9 передач), Валанчюнас (12 + 18 подборов).

Портленд: Макколлум (23), Саймонс (22 + 7 подборов), Лиллард (20 + 10 передач).

Даллас – Сакраменто 130:111 (32:28, 31:24, 33:25, 34:34)

Даллас: Дончич (33 + 12 подборов + 8 передач), Порзингис (27 + 13 подборов), Хардавай (19 + 6 передач).

Сакраменто: Хилд (22 + 9 передач), Бэйзмор (15 + 7 подборов), Фокс (16).

Юта – Майами 116:101 (25:28, 22:24, 32:22, 37:27)

Юта: Митчелл (26), Богданович (22 + 7 подборов), Кларксон (21).

Майами: Батлер (25 + 8 подборов), Робинсон (18), Краудер (15).

Финикс – Голден Стэйт 112:106 (34:24, 24:26, 29:26, 25:30)

Финикс: Букер (27 + 8 передач), Убре (15), Бриджес (14).

Голден Стэйт: Уиггинс (27), Крисс (18 + 12 подборов), Парго (15).

Денвер – Лейкерс 116:120 OT (31:23, 24:38, 32:23, 24:27, 5:9)

Денвер: Мюррэй (32 + 10 передач), Йокич (22 + 11 подборов + 6 передач), Грант (15 + 7 подборов).

Лейкерс: Дэвис (33 + 10 подборов), Джеймс (32 + 12 подборов + 14 передач), Ховард (14 + 11 подборов).

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс
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