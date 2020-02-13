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НБА. Лейкерс в овертайме обыграли Денвер, поражения Милуоки и Торонто
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из 11 матчей.
Кливленд – Атланта 127:105 (33:19, 32:29, 33:32, 29:25)
Кливленд: Томпсон (27 + 11 подборов), Секстон (23 + 6 передач), Нэнс (23 + 12 подборов).
Атланта: Янг (27 + 12 передач), Коллинз (23), Реддиш (16).
Индиана – Милуоки 118:111 (34:20, 34:25, 14:26, 36:40)
Индиана: Уоррен (35 + 7 подборов), Брогдон (17 + 13 передач), Сабонис (15 + 8 подборов).
Милуоки: Дивинченцо (19 + 8 подборов), Миддлтон (17), Бледсоу (15).
Бруклин – Торонто 101:91 (23:19, 29:21, 23:25, 26:26)
Бруклин: Леверт (20 + 7 подборов), Харрис (19), Динвидди (17 + 9 передач).
Торонто: Ибака (28 + 9 подборов), Ванвлит (22), Сиакам (16 + 8 подборов).
Нью-Йорк – Вашингтон 96:114 (24:25, 26:21, 23:31, 23:37)
Нью-Йорк: Рэндл (21 + 13 подборов), Пэйтон (19 + 8 передач), Барретт (16).
Вашингтон: Бил (30), Бертанс (16), Бонга (13).
Миннесота – Шарлотт 108:115 (36:28, 30:22, 21:31, 21:34)
Миннесота: Бизли (28), Расселл (26 + 11 передач), Эрнангомес (16 + 12 подборов).
Шарлотт: Грэм (28 + 8 передач), Монк (25), Бриджес (20).
Мемфис – Портленд 111:104 (31:27, 36:36, 25:19, 19:22)
Мемфис: Кларк (27), Морант (20 + 9 передач), Валанчюнас (12 + 18 подборов).
Портленд: Макколлум (23), Саймонс (22 + 7 подборов), Лиллард (20 + 10 передач).
Даллас – Сакраменто 130:111 (32:28, 31:24, 33:25, 34:34)
Даллас: Дончич (33 + 12 подборов + 8 передач), Порзингис (27 + 13 подборов), Хардавай (19 + 6 передач).
Сакраменто: Хилд (22 + 9 передач), Бэйзмор (15 + 7 подборов), Фокс (16).
Юта – Майами 116:101 (25:28, 22:24, 32:22, 37:27)
Юта: Митчелл (26), Богданович (22 + 7 подборов), Кларксон (21).
Майами: Батлер (25 + 8 подборов), Робинсон (18), Краудер (15).
Финикс – Голден Стэйт 112:106 (34:24, 24:26, 29:26, 25:30)
Финикс: Букер (27 + 8 передач), Убре (15), Бриджес (14).
Голден Стэйт: Уиггинс (27), Крисс (18 + 12 подборов), Парго (15).
Денвер – Лейкерс 116:120 OT (31:23, 24:38, 32:23, 24:27, 5:9)
Денвер: Мюррэй (32 + 10 передач), Йокич (22 + 11 подборов + 6 передач), Грант (15 + 7 подборов).
Лейкерс: Дэвис (33 + 10 подборов), Джеймс (32 + 12 подборов + 14 передач), Ховард (14 + 11 подборов).