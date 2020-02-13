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Химик подписал бывшего форварда Будивельника

Баскетбол
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Клуб из Южного закрыл проблемную позицию.

Химик подписал бывшего форварда Будивельника
Новина українською

"БК Химик долгое время находился в поиске игрока на позицию 4-5 номера, на сегодняшний день подписан контракт с американским форвардом Келвином Годфри", - сообщает официальный сайт чемпионов Суперлиги

Годфри сезон 2019-2020 начинал в эстонском Калеве, набирая в среднем за игру по 12,8 очка, 7,0 подбора и 1,8 передачи. В матчах Единой лиги ВТБ американец приносил своему бывшему клубу по 5,5 очка и 2,3 подбора.

В сезоне 2016-2017 Годфри провел 8 матчей в составе чемпионского Будивельника, набирая в среднем за игру по 10 очков и 6 подборов.

Дебют Келвина Годфри в Химике ожидается в сегодняшнем матче против МБК Николаев.

Химик в турнирной таблице Суперлиги с показателем 12-9 занимает третье место.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Химик (Южный)
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