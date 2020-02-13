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Михайлюк подтвердил участие в Матче восходящих звезд НБА

Баскетбол
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Святослав залечил травму и готов сыграть в Чикаго.

Михайлюк подтвердил участие в Матче восходящих звезд НБА
Новина українською

Участие Михайлюка в Матче восходящих звезд НБА было под вопросом из-за недавней травмы бедра. Украинский защитник Детройта пропустил пять матчей и вернулся на площадку в сегодняшней игре против Орландо.

"Советы по матчу? Нет, еще не получал. Может быть, они будут позже. Я чувствую, что мне просто нужно выйти на площадку и повеселиться.

Для меня большая честь и благословение быть здесь. Я буду наслаждаться этим и налаживать связи.

Травма? В баскетболе такое случается. Здорово, что она была несерьезной. Это дало мне немного отдыха", - цитирует Михайлюка The Detroit News.

Святослав Михайлюк в своем втором сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 8,9 очка, 1,7 подбора и 1,6 передачи.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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