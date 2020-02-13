Лидер Портленда пропустит Матч всех звезд

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата против Мемфиса (111:104) плеймейкер Портленда травмировал пах и выбыл на неопределенный срок.

Лиллард не успеет восстановиться к Матчу всех звезд в Чикаго. Также на Звездном уик-энде американец должен был выступить в конкурсе трехочковых.

НБА еще не объявила, кто заменит Лилларда на Матче всех звезд. Сам баскетболист предпочитает увидеть на своем месте защитника Финикса Девина Букера.

Дамьен Лиллард в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 29,5 очка и 7,9 передачи, но Портленд идет за пределами зоны плей-офф.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк восстановился после травмы бедра.