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ФБУ наказала судей матча Николаев - Днепр
Они заплатят штраф по 3000 гривен
Директорат Чемпионата Украины по баскетболу ФБУ рассмотрел вопрос судейства в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч Николаев - Днепр 8 февраля.
Техническая комиссия ФБУ обнаружила 12 ошибок в действиях арбитров Владислава Исаченко, Алексея Широбокова и Юрия Щербака.
На основании анализа матча Технической комиссии Директорат Чемпионата Украины ФБУ применил к указанным арбитров санкции в виде обязанности уплатить по 3000 гривен и перевод на один месяц в низший дивизион, начиная с 12 февраля.
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