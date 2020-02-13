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ФБУ наказала судей матча Николаев - Днепр

Баскетбол
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Они заплатят штраф по 3000 гривен

ФБУ наказала судей матча Николаев - Днепр
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Директорат Чемпионата Украины по баскетболу ФБУ рассмотрел вопрос судейства в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч Николаев - Днепр 8 февраля.

Техническая комиссия ФБУ обнаружила 12 ошибок в действиях арбитров Владислава Исаченко, Алексея Широбокова и Юрия Щербака.

На основании анализа матча Технической комиссии Директорат Чемпионата Украины ФБУ применил к указанным арбитров санкции в виде обязанности уплатить по 3000 гривен и перевод на один месяц в низший дивизион, начиная с 12 февраля.

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В статье: МБК Николаев БК Днепр ФБУ
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