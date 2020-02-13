Липовый сыграет в финале Кубка Греции

Защитник сборной Украины Александр Липовый восстановился после повреждения и принял участие в матче 1/2 финала Кубка Греции, в котором его Промитеас победил Перистери со счетом 67:61.

Наш легионер, который пропустил несколько матчей из-за трвму, вернулся на площадку и получил 16 минут игрового времени, набрал 2 очка (1/3 двухочковых, 0/1 трехочковых, 0/1 штрафных) и сделал 3 подбора за 2 фолов (РЕ 0) .

Промиетас 16 февраля сыграет в финале Кубка Греции. Соперником команды украинца станет АЕК, который в своем полуфинале победил клуб второго греческого дивизиона Диагорас 89:71.