Бостон - Клипперс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Смотрите на UA-Футбол прямую трансляцию матча Национальной баскетбольной ассоциации между "Бостон Селтикс" и "Лос-Анджелес Клипперс". Поединок пройдёт в ночь с четверга на пятницу, 13-14 февраля в "Ти-Ди Гарден" в Бостоне и начнётся в 03:00 по киевскому времени.

Обе команды одни из лидеров своих конференций. "Селтикс" сейчас занимают третью строчку на Западе, в то время как "Клипперс" на той же позиции на Востоке. По ходу нынешнего сезона у оппонентов уже была одна очная встреча, которая завершилась победой команды из ЛА в овертайме. Вообще, у "Лос-Анджелеса" в настоящий момент победная серия над "Бостоном" уже четыре поединка. Продолжится ли она или прервётся этой ночью?

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"Бостон Селтикс" - "Лос-Анджелес Клипперс"

НБА. Регулярный чемпионат. 14 февраля. Начало в 03:00 по Киеву

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Прямую трансляцию матча "Бостон" - "Клипперс" в Украине смотрите на канале Setanta Sports Ukraine. Увидеть поединок вы можете прямо в этой новости в плеере MEGOGO, если вы являетесь пользователем сервиса и у вас есть подписка на пакеты "Оптимальный" или "Максимальный". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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