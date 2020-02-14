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НБА. Бостон драматично обыграл Клипперс, Оклахома остановила Нью-Орлеан
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из двух матчей.
Бостон – Клипперс 141:133 OT (30:32, 30:26, 31:29, 23:27, 13:13, 14:6)
Бостон: Тейтум (39 + 9 подборов), Смарт (31), Хэйворд (21 + 13 подборов).
Клипперс: Уильямс (35 + 8 передач), Леонард (28 + 11 подборов), Харрелл (24 + 13 подборов).
Нью-Орлеан – Оклахома 118:123 (30:29, 28:37, 35:32, 25:25)
Нью-Орлеан: Уильямсон (32), Редик (24), Болл (16).
Оклахома: Галлинари (29), Шредер (22), Гилджес-Александер (17 + 7 передач).
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