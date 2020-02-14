Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Американский баскетболист выпустил песню в честь Брайанта
Защитник Клипперс Лу Уильямс посвятил легенде проникновенный трек.
Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.
Лу Уильямс играл вместе с Брайантом в Лейкерс в сезоне 2015-2016.
"Я просто хотел написать открытое письмо моему дорогому другу. Я просто стараюсь быть как Коби. Ментальность Мамбы", - говорит Уильямс.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Лейкерс попрощаются с Коби Брайантом 24 февраля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...