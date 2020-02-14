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Американский баскетболист выпустил песню в честь Брайанта

Баскетбол
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Защитник Клипперс Лу Уильямс посвятил легенде проникновенный трек.

Американский баскетболист выпустил песню в честь Брайанта
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Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Лу Уильямс играл вместе с Брайантом в Лейкерс в сезоне 2015-2016.

"Я просто хотел написать открытое письмо моему дорогому другу. Я просто стараюсь быть как Коби. Ментальность Мамбы", - говорит Уильямс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Лейкерс попрощаются с Коби Брайантом 24 февраля.

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В статье: Коби Брайант НБА Лу Уильямс
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