Американский баскетболист выпустил песню в честь Брайанта

Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Лу Уильямс играл вместе с Брайантом в Лейкерс в сезоне 2015-2016.

"Я просто хотел написать открытое письмо моему дорогому другу. Я просто стараюсь быть как Коби. Ментальность Мамбы", - говорит Уильямс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Лейкерс попрощаются с Коби Брайантом 24 февраля.