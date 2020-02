В сегодняшнем матче против Оклахомы (118:123) Зайон Уильямс обновил личный рекорд результативности (32+6 подборов).

Американец стал третьим баскетболистом в НБА с 1990 года, которому в 10 дебютных матчах в лиге удалось набрать больше 200 очков. Помимо Зайона это достижение покорялось только легендарным Шакилу О’Нилу и Аллену Айверсону.

Zion Williamson is now over 200 points (and counting) through 10 career games...



Over the last 30 seasons, the only former No. 1 picks to score 200 points within their first 10 career games are Hall of Famers Shaquille O'Neal (238 in 1992-93) and Allen Iverson (224 in 1996-97). pic.twitter.com/kDPrJec0nu