Киев-Баскет с солидным преимуществом обыграл Прометей

Киев-Баскет победил дома Прометей в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч - 82:63

В первой 10-минутке гости еще пытались не отпускать хозяев далеко.

И уже со второй четверти киевляне усилили давление и каменчанам стало труднее его сдерживать. Затем к большому перерыву хозяева получили 10 очков преимущества.

После перерыва киевляне продолжали уверенно давить на соперника и добавили еще 12 очков в общую разницы. Хозяева на протяжении всего игрового времени превосходили соперника в реализации. Особенно ощутимой она была в трехочковыми - 11 против 6.

Поэтому киевляне получили уже 14-ю победу в сезоне, еще больше уплотнив положение в верхней части турнирной таблицы.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

14 февраля

Киев-Баскет - Прометей (Каменское) - 82:63 (21:19, 22:14, 26:14, 13:16)