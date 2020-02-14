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Черкасские Мавпы третий раз в сезоне проиграли Запорожью

Баскетбол
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Все решалось во второй половине матча

Черкасские Мавпы третий раз в сезоне проиграли Запорожью
Новина українською

В пятницу, 14 февраля Черкасские Мавпы принимали Запорожье.

Гости в дебюте игры выиграли борьбу под щитами и завладели преимуществом. Мавпы, в свою очередь, имели проблемы на обеих сторонах площадки.

Погоню за соперником подопечные Максималь Михельсона начали во второй четверти и хозяевам почти удалось сравнять счет.

Во второй половине баскетбол стал более динамичным и контактным, а Мавпы продолжали сокращать отставание, которое образовалось еще в первой половине.

Они сумели достать запорожцев, сравняв счет и даже ненадолго выйдя вперед в четвертой четверти. Однако Запорожье еще раз продемонстрировало характер и не знитилось под натиском Мавп. Гости снова сбили темп и вернули себе преимущество, хотя уже не столь значительную, как в первой половине игры.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Строитель

Черкасские Мавпы - Запорожье 89:92 (20:27, 25:23, 19:17, 25:25)

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В статье: БК Запорожье Черкасские Мавпы
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