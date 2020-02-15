Команда США побеждает Команду Мира в матче Молодых звезд НБА, Михайлюк набирает очки

В ночь с 14 на 15 февраля в Чикаго (США) на арене Юнайтед Центр состоялся матч Молодых звезд НБА. В нем Команда США в ожесточенной перестрелке победила Команду Мира со счетом 151 - 131.

Стоит отметить, что второй раз за всю историю проведения таких матчей в игре принял участие украинец, атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк. На площадке он провел 16 минут, за которые успел набрать 6 очков, сделать 4 подбора и 2 передачи.

Команда США - Команда мира

151 - 131 (39-30, 42-41, 24-44, 26-36)

Команда США: Янг (18), Нанн (16), Уильямсон (14), Джексон (12), Морант (10) - старт, Паскаль (23), Секстон (21), Бриджес (2), Грэм (9), Вашингтон (8).

Команда Мира: Барретт (27), Кларк (22), Гиджес-Александер (16), Дончич (16), Хачимура (14) - старт, Вагнер (16), Михайлюк (6), Алексанер-Уокер (6) Окоги ( 5), Мелли (3).