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Именем Коби Брайанта теперь будут называть MVP Матча всех звезд НБА

Баскетбол
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Дань уважения для великого спортсмена

Именем Коби Брайанта теперь будут называть MVP Матча всех звезд НБА
UA-Футбол
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Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что именем легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта будут называть лучшего игрока (MVP) Матча всех звезд асоциации.

Теперь имя награды будет звучать следующим образом - Kobe Bryant MVP award. Сделать это планируют для того, чтобы навечно почтить память великого баскетболиста.

Напомним, что Коби Брайант погиб в крушения 26 января этого года вместе со своей дочерью Джианной Марией-Оноре.

Отметим, что легендарного американца включили в список претендентов на попадание в Зал Славы баскетбола.

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В статье: Коби Брайант
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