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Именем Коби Брайанта теперь будут называть MVP Матча всех звезд НБА
Дань уважения для великого спортсмена
Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что именем легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта будут называть лучшего игрока (MVP) Матча всех звезд асоциации.
Теперь имя награды будет звучать следующим образом - Kobe Bryant MVP award. Сделать это планируют для того, чтобы навечно почтить память великого баскетболиста.
Напомним, что Коби Брайант погиб в крушения 26 января этого года вместе со своей дочерью Джианной Марией-Оноре.
Отметим, что легендарного американца включили в список претендентов на попадание в Зал Славы баскетбола.