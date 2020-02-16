Матч всех звезд НБА 2020: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Смотрите на UA-Футбол главное событие этого уик-энда в мире баскетбола - Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2020. Поединок состоится в ночь с воскресенья на понедельник, 16-17 февраля, в Чикаго на арене "Юнайтед Центр". Начало встречи в 03:00 по киевскому времени.

Противостоять друг другу будут команда Янниса Адетокунбо (Восток) против команды Леброна Джеймса (Запад). Уже известно, что на тренерской скамейке этот вечер проведут наставник "Торонто Рэпторс" Ник Перс (Восток) и Фрэнк Вогель из "Лос-Анджелес Лейкес" (Запад).

Согласно формату Матча, первые три четверти будут начинаться со счёта 0:0 и длиться по 12 минут. В четвёртой четверти не будет отсчёта времени, а задачей команд станет достижение финальной отметки набранных очков, которая станет известна перед началом последнего "баскетбольного периода".

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17 февраля. Начало в 03:00 по Киеву

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Прямую трансляцию Матча всех звёзд НБА 2020 в Украине смотрите на канале Setanta Sports Ukraine. Увидеть поединок вы можете прямо в этой новости в плеере MEGOGO, если вы являетесь пользователем сервиса и у вас есть подписка на пакеты "Оптимальный" или "Максимальный". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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