Команда ЛеБрона благодаря штрафному выиграла Матч всех звезд

Матч всех звезд в Чикаго проходил по особенным правилам. В решающей четверти игра шла не до завершения 12-минутного отрезка, а до 24 набранных очков в честь легендарного Коби Брайанта.

Команды ЛеБрона Джеймса и Янниса Адетокумбо до последнего вели борьбу в выставочном поединке. В итоге все решил точный бросок со штрафного бигмэна Лейкерс Энтони Дэвиса.

Первым в истории обладателем MVP Матча всех звезд имени Коби Брайанта стал форвард Клипперс Кавай Леонард, который в первой половине набрал 25 очков и стал самым результативным игроком дня.

Команда Янниса – Команда ЛеБрона 155:157 (41:53, 51:30, 41:41, 22:33)

Команда Янниса: Адетокумбо (25 + 11 подборов), Уокер (23), Эмбиид (22 + 10 подборов), Гобер (21 + 11 подборов), Сиакам (15).

Команда ЛеБрона: Леонард (30 + 7 подборов), Джеймс (23 + 6 передач), Дэвис (20 + 9 подборов), Пол (23 + 6 передач), Симмонс (17).