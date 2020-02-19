Кливленд отправил в отставку главного тренера

Как сообщает ESPN, руководство Кливленда приняло решение о досрочном расторжении контракта с 67-летним Джоном Билайном.

Функции главного тренера Кавальерс на себя взял ассистент Билайна Джей Би Бикерстафф. Сегодня он проведет первую тренировку в новом статусе.

Билайн стал лишь третьим тренером в НБА за последние 30 лет, которому не удалось доработать свой первый сезон в команде. Экс-коуч Кливленда повторил сомнительные достижения Рэнди Айерса (Филадельфия) и Джерри Тарканяна (Сан-Антонио).

Под руководством Джона Билайна Кливленд с показателем 14-40 занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.