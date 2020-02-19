Киев-Баскет узнал даты матчей плей-офф Кубка Европы ФИБА

Как известно, Киев-Баскет на втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА занял второе место и вышел на турецкую Каршияку.

Первый матч с Каршиякой для команды Айнарса Багатскиса будет домашним, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины. Игра состоится 4 марта в 19:30 по киевскому времени на арене СК Венето.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Европы ФИБА пройдет 11 марта в 19:00 в Измире (Турция).

Ранее UA-Футбол сообщал, что сборная Украины по баскетболу прибыла на выездной матч отбора на Евробаскет-2021.