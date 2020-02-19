Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киев-Баскет узнал даты матчей плей-офф Кубка Европы ФИБА
Вице-чемпион Украины в марте возобновит еврокубковый сезон.
Как известно, Киев-Баскет на втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА занял второе место и вышел на турецкую Каршияку.
Первый матч с Каршиякой для команды Айнарса Багатскиса будет домашним, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины. Игра состоится 4 марта в 19:30 по киевскому времени на арене СК Венето.
Ответный матч 1/4 финала Кубка Европы ФИБА пройдет 11 марта в 19:00 в Измире (Турция).
Ранее UA-Футбол сообщал, что сборная Украины по баскетболу прибыла на выездной матч отбора на Евробаскет-2021.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...