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Киев-Баскет узнал даты матчей плей-офф Кубка Европы ФИБА

Баскетбол
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Вице-чемпион Украины в марте возобновит еврокубковый сезон.

Киев-Баскет узнал даты матчей плей-офф Кубка Европы ФИБА
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Как известно, Киев-Баскет на втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА занял второе место и вышел на турецкую Каршияку.

Первый матч с Каршиякой для команды Айнарса Багатскиса будет домашним, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины. Игра состоится 4 марта в 19:30 по киевскому времени на арене СК Венето.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Европы ФИБА пройдет 11 марта в 19:00 в Измире (Турция).

Ранее UA-Футбол сообщал, что сборная Украины по баскетболу прибыла на выездной матч отбора на Евробаскет-2021.

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В статье: БК Киев-Баскет Кубок Европы ФИБА
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