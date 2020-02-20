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Сборная Украины определилась с составом на матч с Австрией

Баскетбол
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Выбор Айнарса Багатскиса.

Сборная Украины определилась с составом на матч с Австрией
Новина українською

В окончательный состав команды на первый отборочный матч к Евробаскету-2021 Багатскис не включил разыгрывающего Прометея Илью Сидорова и форварда Черкасских Мавп Ивана Ткаченко.

Состав сборной Украины на матч с Австрией:

Защитники: Денис Лукашов (Прометей), Виталий Зотов, Кирилл Марченко (оба – Химик), Александр Липовый (Промитеас, Греция), Богдан Близнюк (Киев-Баскет).

Форварды: Павел Крутоус, Максим Пустозвонов, Сергей Павлов (все – Киев-Баскет), Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания), Владимир Герун (Уникаха, Испания).

Центровые: Вячеслав Петров (Киев-Баскет), Артем Пустовой (Барселона, Испания).

Отборочный матч Евробаскета-2021 между сборными Австрии и Украины пройдет сегодня в 20:30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал XSPORT.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Евробаскет-2021
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