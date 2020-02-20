  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Как Михайлюк провел дебютный Матч всех звезд. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Михайлюк провел дебютный Матч всех звезд. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Святослав был единственным представителем Детройта в Чикаго.

Как Михайлюк провел дебютный Матч всех звезд. ВИДЕО
Новина українською

В Матче восходящих звезд НБА Святослав Михайлюк за 16 минут набрал 6 очков и собрал 4 подбора, а Сборная мира проиграла Команде США со счетом 131:151.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...