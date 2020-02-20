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Как Михайлюк провел дебютный Матч всех звезд. ВИДЕО
Святослав был единственным представителем Детройта в Чикаго.
В Матче восходящих звезд НБА Святослав Михайлюк за 16 минут набрал 6 очков и собрал 4 подбора, а Сборная мира проиграла Команде США со счетом 131:151.
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