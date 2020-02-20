Евробаскет-2021. Сборная Украины обыграла Австрию с разницей в 15 очков

В австрийском Граце на Raiffeisen Sportpark Graz в рамках первого тура группы F в отборе на Евробаскет-2021 сборная Украина переиграла Австрию.

С первых минут наша команда бросилась в атаку и это дало свои плоды. Во второй четверти хозяева попытались ликвидировать отставание, но им этого сделать не удалось.

В третьей десятиминутке сборная Украины увеличила свой отрыв ещё на 11 очков и в заключительном отрезке игры хозяевам нужно было отыграть 16 очков. Концовку встречи подопечные Айнарса Багатскиса проиграли. Временами разница в счете доходила до 10 очков, но в итоге наша команда сумела собраться и сократить отрыв.

Евробаскет-2021

Австрия – Украина 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24)