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НБА. Милоуки разбил Детройт, Филадельфия добила Бруклин
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из шести матчей.
Детройт – Милуоки 106:126 (18:32, 23:38, 30:28, 35:28)
Детройт: Вуд (18 + 11 подборов), Браун (16 + 10 подборов + 7 передач), Гэллоуэй (12).
Милуоки: Адетокумбо (33 + 16 подборов), Миддлтон (28 + 8 подборов), Бледсоу (19 + 6 передач).
Святослав Михайлюк за 29 минут набрал 7 очков (3 из 9 с игры), собрал 5 подборов, отдал 2 результативных передачи и совершил 2 потери.
Атланта – Майами 129:124 (32:36, 31:28, 27:33, 39:27)
Атланта: Янг (50 + 8 передач), Хертер (17 + 7 подборов), Хантер (17).
Майами: Адебайо (28 + 19 подборов + 7 передач), Драгич (19), Батлер (17 + 8 подборов + 9 передач).
Филадельфия – Бруклин 112:104 OT (26:20, 16:32, 35:26, 26:25, 9:1)
Филадельфия: Эмбиид (39 + 16 подборов), Харрис (22 + 12 подборов + 6 передач), Беркс (19).
Бруклин: Леверт (25), Динвидди (22 + 8 передач), Джордан (14 + 15 подборов).
Чикаго – Шарлотт 93:103 (20:33, 24:27, 29:19, 20:24)
Чикаго: Янг (22 + 11 подборов), ЛаВин (19 + 7 подборов + 7 передач), Харрисон (13).
Шарлотт: Монк (25), Бриджес (22 + 8 подборов), Вашингтон (17).
Сакраменто – Мемфис 129:125 (37:35, 33:26, 27:29, 32:35)
Сакраменто: Барнс (32), Фокс (26), Хилд (20).
Мемфис: Мелтон (24), Морант (19), Джонс (16 + 6 передач).
Алексей Лень участия в матче не принимал.
Голден Стэйт – Хьюстон 105:135 (17:38, 33:34, 27:37, 28:26)
Голден Стэйт: Уиггинс (22), Пул (19), Ли (13).
Хьюстон: Харден (29 + 10 передач), Уэстбрук (21 + 10 передач), Ковингтон (20).