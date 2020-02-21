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Сумасшедший бросок австрийца в матче с Украиной. ВИДЕО
Первую половину отборочного матча на Евробаскет-2021 против Украины сборная Австрии закрыла невероятным трехочковым со своей половины площадки.
Феноменальная точность Томаса Шрайнера не спасла австрийцев. Украина с комфортным преимуществом (88:73) увезла победу из Граца.
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