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Сумасшедший бросок австрийца в матче с Украиной. ВИДЕО

Баскетбол
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Первую половину отборочного матча на Евробаскет-2021 против Украины сборная Австрии закрыла невероятным трехочковым со своей половины площадки.

Сумасшедший бросок австрийца в матче с Украиной. ВИДЕО
Новина українською

Феноменальная точность Томаса Шрайнера не спасла австрийцев. Украина с комфортным преимуществом (88:73) увезла победу из Граца.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Евробаскет-2021
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