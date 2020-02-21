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Багатскис: Украина контролировала игру до финальной сирены

Баскетбол
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Тренер «сине-желтых» доволен стартом отбора на Евробаскет-2021.

Багатскис: Украина контролировала игру до финальной сирены
Новина українською

Накануне сборная Украины в Граце в первом матче отборочного цикла на чемпионат Европы со счетом 88:73 обыграла Австрию. Пять игроков украинцев набрали как минимум по 10 очков, а самым результативным стал Александр Липовый (16+5 подборов).

"Все еще вчера знали, что Рашид Махалбашич, вероятно, не сыграет в этом матче. Это изменило все для нас. Основной задачей в защите было закрыть трехочковые броски. Нужно было применять разные виды защиты, но не давать сопернику исполнять открытые трехочковые, оказывать максимальное сопротивление.

Но за счет дальних бросков Австрия во многом держалась в игре в первых двух четвертях. Плюс мы делали некоторые непростительные ошибки, совершали потери и это в совокупности с попаданием соперника в конце первой половины создало видимость того, что у сборной Австрии есть шансы.

Во второй половине мы играли с большой страстью. Совершили 9 потерь, но баскетбол был более качественным по сравнению с первой половиной. Хотя в целом я бы сказал, что мы контролировали игру с третьей минуты и до финальной сирены", - отметил Багатскис на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч в отборе на Евробаскет-2021 сборная Украины проведет 23 февраля в Запорожье против Венгрии.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Евробаскет-2021 Айнарс Багатскис
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Источник:
Basket.com.ua
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