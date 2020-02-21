  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Звезда Бруклина выбыл до конца сезона
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звезда Бруклина выбыл до конца сезона

Баскетбол
(1 голосов)

Кайри Ирвинг отправился на очередной больничный.

Звезда Бруклина выбыл до конца сезона
Новина українською

Как сообщает ESPN, Ирвинг в ближайшее время перенесет артроскопическую операцию на правом плече и досрочно завершит свой первый сезон после подписания контракта с Бруклином.

Ирвинг в текущем сезоне из-за проблем с плечом пропустил 26 матчей. В январе чемпион НБА в составе Кливленда вернулся на площадку, но вскоре усугубил свое повреждение.

Ирвинг в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирал по 27,4 очка, 5,2 подбора и 6,4 передачи.

Бруклин, несмотря на отсутствие травмированных Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта, с показателем 25-29 идет седьмым на Востоке и претендует на выход в плей-офф.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Кайри Ирвинг Бруклин Нетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...