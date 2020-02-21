Звезда Бруклина выбыл до конца сезона

Как сообщает ESPN, Ирвинг в ближайшее время перенесет артроскопическую операцию на правом плече и досрочно завершит свой первый сезон после подписания контракта с Бруклином.

Ирвинг в текущем сезоне из-за проблем с плечом пропустил 26 матчей. В январе чемпион НБА в составе Кливленда вернулся на площадку, но вскоре усугубил свое повреждение.

Ирвинг в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирал по 27,4 очка, 5,2 подбора и 6,4 передачи.

Бруклин, несмотря на отсутствие травмированных Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта, с показателем 25-29 идет седьмым на Востоке и претендует на выход в плей-офф.