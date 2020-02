Трэй Янг набрал 50 очков и повторил рекорды Брайанта и ЛеБрона

Хоукс на домашней арене неожиданно обыграли Майами (129:124), а Трэй Янг за 39 минут набрал 50 очков (12 из 25 с игры, 8 из 15 трехочковых, 18 из 19 с линии штрафных).

Американец стал четвертым самым молодым игроком в истории НБА с 50-очковым матчем (ЛеБрон Джеймс, Девин Букер и Брэндон Дженнингс) и повторил достижение форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса по количеству матчей за сезон с 40+ очками.

- 4th youngest player in @NBAHistory to score 50+ points in a game



- 2nd player in NBA history with 10-or-more 40-point games within one season at 21 years old or younger, joining LeBron James



Trae Young x #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/EyJx4By1yu