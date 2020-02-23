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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Атланта побеждает Даллас, Филадельфия уступает Милуоки

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Атланта побеждает Даллас, Филадельфия уступает Милуоки
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Шарлотт" - "Бруклин"

86 - 115 (25-30; 20-25; 18-33; 23-27)

"Атланта" - "Даллас"

111 - 107 (21-35; 37-31; 19-20; 34-21)

"Майами" - "Квивленд"

124 - 105 (38-32; 44-20; 24-26; 18-27)

"Чикаго" - "Финикс"

104 - 112 (24-22; 33-25; 23-36; 24-29)

"Милуоки" - "Филадельфия"

119 - 98 (31-21; 25-29; 37-23; 26-25)

"Юта" - "Хьюстон"

110 - 120 (36-38; 30-24; 19-38; 25-20)

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В статье: НБА
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