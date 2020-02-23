Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Атланта побеждает Даллас, Филадельфия уступает Милуоки
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Шарлотт" - "Бруклин"
86 - 115 (25-30; 20-25; 18-33; 23-27)
"Атланта" - "Даллас"
111 - 107 (21-35; 37-31; 19-20; 34-21)
"Майами" - "Квивленд"
124 - 105 (38-32; 44-20; 24-26; 18-27)
"Чикаго" - "Финикс"
104 - 112 (24-22; 33-25; 23-36; 24-29)
"Милуоки" - "Филадельфия"
119 - 98 (31-21; 25-29; 37-23; 26-25)
"Юта" - "Хьюстон"
110 - 120 (36-38; 30-24; 19-38; 25-20)
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