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Украинец Лень в дебютном матче за Сакраменто едва ли не устроил драку. Видео

Баскетбол
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Алексей не сдержал эмоций

Украинец Лень в дебютном матче за Сакраменто едва ли не устроил драку. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень едва не устроил драку во время своего дебютного матча за новую команду. Он поссорился с нападающим "Лос-Анджелес Клипперс" Монтрезом Харрелом. За это оба игрока были наказаны техническими фолами.

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В статье: Алексей Лень Сакраменто Кингз
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