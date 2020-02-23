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Украинец Лень в дебютном матче за Сакраменто едва ли не устроил драку. Видео
Алексей не сдержал эмоций
Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень едва не устроил драку во время своего дебютного матча за новую команду. Он поссорился с нападающим "Лос-Анджелес Клипперс" Монтрезом Харрелом. За это оба игрока были наказаны техническими фолами.
Double techs on Trezz & Alex Len after they exchange pleasantries ????#ClipperNation pic.twitter.com/tst1P9hp9u— FOX Sports West (@FoxSportsWest) February 22, 2020
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