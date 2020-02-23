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Украина на последних секундах уступает Венгрии во втором матче отбора на Евробаскет 2021
Украинцы имели все шансы на победу, но ...
Сборная Украины по баскетболу во втором матче отборочного цикла на Евробаскет 2021 уступила команде Венгрии.
Украинцы при равной игре на протяжении всего матча имели реальные шансы на победу. За 4 секунды до финальной сирены мы уступали с разницей в 2 очка, но заработали штрафные броски, которые успешно реализовали. Казалось, что выстоять считанные мгновения не составляло никакой проблемы, но после таймаута наши соперники провели быструю атаку, в результате которой заработали ответные 2 очка.
До завершения матча было 0,2 секунды и нашим ничего не оставалось, как попытаться сделать наброс на кольцо, но ничего успешного из этого не вышло.
Отборочный турнир на Евробаскет-2021. Группа F
Украина - Венгрия - 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15)
Украина: Лукашов (4 + 7 передач), Близнюк (8 + 6 подборов), Крутоус, Павлов (3), Пустовой (10) - старт; Пустозвонов (2), Липовый (2 + 6 подборов), Бобров (12 + 9 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), Петров, Зотов (5), Герун (12)
Венгрия: Войвода (11 + 4 передачи), Бенци (9), Варади (9), Р. Аллен (10 + 2 блок-шота), Келлер (11 + 5 подборов + 2 блок-шота) - старт; Сабо, Тот, Ференц (7), Хорти (4), Перль (5 + 5 подборов)
Таким образом, после двух матчей наша команда занимает текущее второе место в свои группе F, а следующий матч сине-желтые сыграют против команды Словении на выезде 27 ноября этого года.