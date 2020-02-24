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НБА. Лейкерс обыграли Бостон, Торонто уничтожил Индиану
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из семи матчей.
Лейкерс – Бостон 114:112 (28:19, 28:35, 31:33, 27:25)
Лейкерс: Дэвис (32 + 13 подборов), Джеймс (29 + 8 подборов + 9 передач), Кузьма (16).
Бостон: Тейтум (41), Браун (20), Тайс (16 + 9 подборов).
Денвер – Миннесота 128:116 (43:38, 30:27, 24:22, 31:29)
Денвер: Миллсэп (25 + 7 подборов), Йокич (24 + 7 подборов + 6 передач), Мюррэй (19 + 6 передач).
Миннесота: Мартин (21), Бизли (17 + 8 подборов), Маклафлин (15 + 10 передач).
Торонто – Индиана 127:81 (34:12, 29:20, 22:23, 42:26)
Торонто: Сиакам (21), Томас (17), Лаури (16 + 7 подборов + 11 передач).
Индиана: А. Холидэй (14 + 6 передач), Сабонис (14 + 11 подборов), Дж. Холидэй (12).
Чикаго – Вашингтон 126:117 (35:31, 38:27, 28:27, 25:32)
Чикаго: Уайт (33), ЛаВин (32), Янг (25).
Вашингтон: Бил (53), Бертанс (22), Смит (10).
Оклахома – Сан-Антонио 131:103 (29:29, 32:26, 37:18, 33:30)
Оклахома: Гилджес-Александер (22 + 13 подборов), Адамс (21 + 14 подборов), Дорт (15).
Сан-Антонио: Гэй (14), Белинелли (13), ДеРозан (11).
Голден Стэйт – Нью-Орлеан 101:115 (33:29, 23:17, 21:31, 24:38)
Голден Стэйт: Ли (22), Пул (19), Тоскано-Андерсон (16 + 8 подборов).
Нью-Орлеан: Уильямсон (28 + 7 подборов), Холидэй (23 + 7 подборов + 15 передач), Мелли (20).
Портленд – Детройт 107:104 (40:24, 13:27, 27:34, 27:19)
Портленд: Макколлум (41 + 9 подборов + 12 передач), Энтони (32), Уайтсайд (16 + 17 подборов + 4 блок-шота).
Детройт: Вуд (26 + 9 подборов), Найт (15), Роуз (15).
Святослав Михайлюк за 15 минут набрал 5 очков (2 из 5 с игры), собрал 1 подбор и отдал 2 результативных передачи.