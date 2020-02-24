Багатскис объяснил поражение Украины в отборе на Евробаскет-2021

Накануне сборная Украины в Запорожье со счетом 60:62 проиграла Венгрии и не смогла возглавить отборочную группу на Евробаскет-2021.

"Мы выпадали из игры на несколько минут, потому что принимали неправильные решения. Мы не сохраняли концентрацию во многих ситуациях.

Сколько раз мы мазали лэй-апы? Много. 2-3 броска сборной Венгрии были с сопротивлением, когда они даже не видели кольцо. Но они попали. Выполнения установок и стабильность действительно важны в игре.

После этого поражения мы не будем чувствовать себя комфортно. Благодарен за эти три дня в Запорожье. Невероятные фанаты и атмосфера. Но в баскетболе подобное случае, как бы ни было прискорбно", - отметил Багатскис на пресс-конференции.

Следующий матч в отборе на чемпионат Европы 2021 года сборная Украины проведет 27 ноября на выезде против Словении.