Милуоки первым вышел в плей-офф, дебют Леня в Сакраменто и другие события недели в НБА

После паузы на Звездный уик-энд в Чикаго главная баскетбольная лига мира возвращается к своему привычному графику. Клубы НБА подбираются к отметке в 60 сыгранных матчей, а это значит, что наступает самый ответственный отрезок регулярного чемпионата.

Гонка за плей-офф: Милуоки решил задачу, Лейкерс на подходе

Команда недели

Двухнедельный отрезок Лейкерс прошли с показателем 4-0 и упрочили свое лидерство на Западе. Команда Фрэнка Фогеля последовательно разобралась с Финиксом (125:100), Денвером (120:116), Мемфисом (117:105) и Бостоном (114:112).

Озерные не смогли усилиться перед дедлайном на обмены, но все же нашли способ, как добавить в свой ростер свежую кровь. И это усиление выглядит очень уместным – появление в команде тяжелого форварда Маркиффа Морриса с его 40-процентной реализацией трехочковых позволит Фогелю чаще задействовать Энтони Дэвиса на позиции центрового, а это значительно повышает эффективность Лейкерс. Достаточно отметить, что в двух последних матчах против Бостона и Мемфиса Лейкерс за 35 минут с Дэвисом на «пятерке» переиграли оппонентов с разницей в 37 очков.

У Лейкерс до конца регулярного чемпионата осталось только 11 матчей против команд с положительным балансом побед/поражений. Приготовьтесь – вскоре ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис прейдут в экономный режим.

Игроки недели

На Западе после невыразительного января на свой привычный уровень вернулся Джеймс Харден. Хьюстон за последние две недели выиграл три матча из трех, а лидер Рокетс в поединках с Бостоном, Голден Стэйтом и Ютой в среднем за игру набирал по 36,3 очка, 5,3 подбора и 8,0 передачи при 48-процентной реализации бросков с игры.

В Восточной конференции на невероятном вдохновении последние матчи проводит дебютант Матчей всех звезд Джейсон Тэйтум. Форвард Бостона в двух поединках с топ-командами из Лос-Анджелеса набрал 80 очков (26 из 43 с игры) – с Клипперс Селтикс справились, но Лейкерс проиграли в упорной борьбе.

За последние шесть недель Тэйтум в среднем за игру набирает по 27,6 очка и 7,1 подбора. В воскресенье Джейсон повторил достижения ЛеБрона Джеймса, Коби Брайанта, Кевина Дюранта и Трэйси МакГрэйди. Этот парень готов зажечь в плей-офф.

With his 41-point performance yesterday, Jayson Tatum became just the fifth player in NBA history to amass



4,000 points

1,000 rebounds

500 assists

and 150 blocks



before turning 22 (including playoffs).



The others:

- LeBron James

- Kevin Durant

- Kobe Bryant

- Tracy McGrady — Tucker Boynton (@Tucker_TnL) February 24, 2020

Матч недели

Лейкерс против Бостона – классика на все времена. А в этот раз в Лос-Анджелесе все ждали, чем же ответят хозяева на унизительное поражение в январе с разницей в 32 очка.

Лейкерс выиграли, но вряд ли удовлетворили свою армию болельщиков. Даже без Кембы Уокера Селтикс за счет куража Джейсона Тэйтума и хорошей игры на периметре до последнего оставались в матче, пока ЛеБрон за 30 секунд до конца финальной четверти не выполнил шикарный бросок с разворота.

Рекорд недели

Милуоки в ночь на 24 февраля после поражения Вашингтона от Чикаго официально стал первым участником плей-офф. Бакс на два дня превзошли рекорд Голден Стэйта сезона 2016-2017.

Яннис Адетокумбо и компания в борьбе за первый номер посева на Востоке на комфортные 6,5 побед опережают Торонто. Сейчас Майку Буденхольцеру предстоит нелегкий выбор – пойти за отметкой в 70 побед или притормозить своих подопечных с прицелом на плей-офф. Впрочем, если взглянуть на распределение минут в Бакс, быстро выяснится, что лучшая команда регулярки уже давно играет в экономном режиме.

The Bucks became the first team to clinch a playoff berth this season.



Milwaukee broke the 2016-17 Warriors' record for the fastest clinch in NBA history.



It's February 23. pic.twitter.com/HqOR7oJErf — Bleacher Report (@BleacherReport) February 24, 2020

Перформанс недели

Трэй Янг в декабре поспешил похоронить шансы Майами, а Хит взяли и организовали камбэк, тем самым наказав молодого разыгрывающего Атланты за его дерзкое поведение. А потом еще и Джимми Батлер в Твиттере больно уколол Янга. В общем, новый матч с Майами был для Трэя нечто большим, чем обычный поединок регулярного чемпионата.

И Янг выдал свой лучший матч в карьере, став четвертым самым молодым баскетболистом в истории НБА с 50-очковым перформансом. В той игре Трэй забросил 8 трехочковых и реализовал 18 из 19 штрафных, а Атланта сенсационно обыграла топ-команду Восточной конференции (129:124).

- 4th youngest player in @NBAHistory to score 50+ points in a game



- 2nd player in NBA history with 10-or-more 40-point games within one season at 21 years old or younger, joining LeBron James



Trae Young x #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/EyJx4By1yu — NBA.com/Stats (@nbastats) February 21, 2020

Как дела у украинцев?

Детройт за последние недели расстался с Андре Драммондом, Реджи Джексоном и Маркиффом Моррисом. Пистонс сейчас настроены как можно чаще проигрывать, и по последним матчам Святослав Михайлюк органично вписывается в общую картину. За последние две недели украинец в среднем за игру набирает скромные 6,7 очка и 3,0 подбора, забивая всего 35% бросков с игры (23% трехочковых).

Отъезд из Детройта трех заметных атакующих опций пока никак не отразился на уровне задействования Михайлюка. В последний раз больше 10 бросков за игру воспитанник Черкасских Мавп получал в конце января в матче с Кливлендом.

Алексей Лень спустя две недели после обмена в Сакраменто наконец впервые вышел на площадку в майке Кингз. Дебют украинца совпал с неожиданной победой команды Люка Уолтона над грозными Клипперс (112:103), а сам Лень за 16 минут набрал 3 очка (1 из 3 с игры, 1 из 2 с линии штрафных) и отлично поработал на щитах, собрав по 4 подбора в защите и в нападении.

Марвин Бэгли и Ришан Холмс по-прежнему в клубном лазарете, а это значит, что в ближайшем будущем с игровым временем у Леня проблем быть не должно. Лишь бы не подводило здоровье.