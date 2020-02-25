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Милуоки первым вышел в плей-офф, дебют Леня в Сакраменто и другие события недели в НБА
UA-Футбол выделяет главные моменты 18-й недели регулярного чемпионата НБА.
После паузы на Звездный уик-энд в Чикаго главная баскетбольная лига мира возвращается к своему привычному графику. Клубы НБА подбираются к отметке в 60 сыгранных матчей, а это значит, что наступает самый ответственный отрезок регулярного чемпионата.
Двухнедельный отрезок Лейкерс прошли с показателем 4-0 и упрочили свое лидерство на Западе. Команда Фрэнка Фогеля последовательно разобралась с Финиксом (125:100), Денвером (120:116), Мемфисом (117:105) и Бостоном (114:112).
Озерные не смогли усилиться перед дедлайном на обмены, но все же нашли способ, как добавить в свой ростер свежую кровь. И это усиление выглядит очень уместным – появление в команде тяжелого форварда Маркиффа Морриса с его 40-процентной реализацией трехочковых позволит Фогелю чаще задействовать Энтони Дэвиса на позиции центрового, а это значительно повышает эффективность Лейкерс. Достаточно отметить, что в двух последних матчах против Бостона и Мемфиса Лейкерс за 35 минут с Дэвисом на «пятерке» переиграли оппонентов с разницей в 37 очков.
У Лейкерс до конца регулярного чемпионата осталось только 11 матчей против команд с положительным балансом побед/поражений. Приготовьтесь – вскоре ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис прейдут в экономный режим.
На Западе после невыразительного января на свой привычный уровень вернулся Джеймс Харден. Хьюстон за последние две недели выиграл три матча из трех, а лидер Рокетс в поединках с Бостоном, Голден Стэйтом и Ютой в среднем за игру набирал по 36,3 очка, 5,3 подбора и 8,0 передачи при 48-процентной реализации бросков с игры.
В Восточной конференции на невероятном вдохновении последние матчи проводит дебютант Матчей всех звезд Джейсон Тэйтум. Форвард Бостона в двух поединках с топ-командами из Лос-Анджелеса набрал 80 очков (26 из 43 с игры) – с Клипперс Селтикс справились, но Лейкерс проиграли в упорной борьбе.
За последние шесть недель Тэйтум в среднем за игру набирает по 27,6 очка и 7,1 подбора. В воскресенье Джейсон повторил достижения ЛеБрона Джеймса, Коби Брайанта, Кевина Дюранта и Трэйси МакГрэйди. Этот парень готов зажечь в плей-офф.
With his 41-point performance yesterday, Jayson Tatum became just the fifth player in NBA history to amass— Tucker Boynton (@Tucker_TnL) February 24, 2020
4,000 points
1,000 rebounds
500 assists
and 150 blocks
before turning 22 (including playoffs).
The others:
- LeBron James
- Kevin Durant
- Kobe Bryant
- Tracy McGrady
Лейкерс против Бостона – классика на все времена. А в этот раз в Лос-Анджелесе все ждали, чем же ответят хозяева на унизительное поражение в январе с разницей в 32 очка.
Лейкерс выиграли, но вряд ли удовлетворили свою армию болельщиков. Даже без Кембы Уокера Селтикс за счет куража Джейсона Тэйтума и хорошей игры на периметре до последнего оставались в матче, пока ЛеБрон за 30 секунд до конца финальной четверти не выполнил шикарный бросок с разворота.
Милуоки в ночь на 24 февраля после поражения Вашингтона от Чикаго официально стал первым участником плей-офф. Бакс на два дня превзошли рекорд Голден Стэйта сезона 2016-2017.
Яннис Адетокумбо и компания в борьбе за первый номер посева на Востоке на комфортные 6,5 побед опережают Торонто. Сейчас Майку Буденхольцеру предстоит нелегкий выбор – пойти за отметкой в 70 побед или притормозить своих подопечных с прицелом на плей-офф. Впрочем, если взглянуть на распределение минут в Бакс, быстро выяснится, что лучшая команда регулярки уже давно играет в экономном режиме.
The Bucks became the first team to clinch a playoff berth this season.— Bleacher Report (@BleacherReport) February 24, 2020
Milwaukee broke the 2016-17 Warriors' record for the fastest clinch in NBA history.
It's February 23. pic.twitter.com/HqOR7oJErf
Трэй Янг в декабре поспешил похоронить шансы Майами, а Хит взяли и организовали камбэк, тем самым наказав молодого разыгрывающего Атланты за его дерзкое поведение. А потом еще и Джимми Батлер в Твиттере больно уколол Янга. В общем, новый матч с Майами был для Трэя нечто большим, чем обычный поединок регулярного чемпионата.
И Янг выдал свой лучший матч в карьере, став четвертым самым молодым баскетболистом в истории НБА с 50-очковым перформансом. В той игре Трэй забросил 8 трехочковых и реализовал 18 из 19 штрафных, а Атланта сенсационно обыграла топ-команду Восточной конференции (129:124).
- 4th youngest player in @NBAHistory to score 50+ points in a game— NBA.com/Stats (@nbastats) February 21, 2020
- 2nd player in NBA history with 10-or-more 40-point games within one season at 21 years old or younger, joining LeBron James
Trae Young x #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/EyJx4By1yu
Детройт за последние недели расстался с Андре Драммондом, Реджи Джексоном и Маркиффом Моррисом. Пистонс сейчас настроены как можно чаще проигрывать, и по последним матчам Святослав Михайлюк органично вписывается в общую картину. За последние две недели украинец в среднем за игру набирает скромные 6,7 очка и 3,0 подбора, забивая всего 35% бросков с игры (23% трехочковых).
Отъезд из Детройта трех заметных атакующих опций пока никак не отразился на уровне задействования Михайлюка. В последний раз больше 10 бросков за игру воспитанник Черкасских Мавп получал в конце января в матче с Кливлендом.
Алексей Лень спустя две недели после обмена в Сакраменто наконец впервые вышел на площадку в майке Кингз. Дебют украинца совпал с неожиданной победой команды Люка Уолтона над грозными Клипперс (112:103), а сам Лень за 16 минут набрал 3 очка (1 из 3 с игры, 1 из 2 с линии штрафных) и отлично поработал на щитах, собрав по 4 подбора в защите и в нападении.
Марвин Бэгли и Ришан Холмс по-прежнему в клубном лазарете, а это значит, что в ближайшем будущем с игровым временем у Леня проблем быть не должно. Лишь бы не подводило здоровье.